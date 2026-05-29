Statistică alarmantă: peste 33% dintre cetățenii Moldovei au venituri sub nivelul minim de consum

Rata sărăciei absolute în Republica Moldova a constituit 33,6% în anul 2024, ceea ce înseamnă că aproximativ o treime din populație a avut cheltuieli de consum sub pragul minim necesar pentru acoperirea necesităților de bază, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică.

Conform metodologiei utilizate de BNS, pragul sărăciei absolute este alcătuit din două componente, alimentară și nealimentară și este calculat pe baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC), fiind ajustat anual în funcție de indicele prețurilor de consum.

În 2024, pragul sărăciei absolute a ajuns la 3.493,3 lei pe persoană pe lună, în creștere cu peste 1.300 de lei față de anul 2020, când acesta era de 2.095,1 lei. Comparativ cu anul 2014, nivelul pragului s-a majorat de peste două ori, de la 1.558,6 lei.

Datele mai arată că rata sărăciei extreme, care reflectă ponderea persoanelor ale căror cheltuieli de consum nu acoperă nici necesarul pentru supraviețuirea fizică, a constituit 15,4% în 2024.

BNS precizează că rata sărăciei absolute reprezintă proporția populației ale cărei cheltuieli de consum sunt sub pragul stabilit al sărăciei, în timp ce rata sărăciei extreme măsoară segmentul populației aflat sub pragul de subzistență.