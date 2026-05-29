Noul permis de conducere intră în circulație. Are două termene de valabilitate în funcție de vârsta șoferului

Agenția Servicii Publice (ASP) a organizat un eveniment de lansare a noului model de permis de conducere. Implementarea acestui document modern face parte din strategia guvernamentală de modernizare a serviciilor publice și reprezintă un pas extrem de important în integrarea europeană a țării.

Noul model de permis de conducere este deja pus în circulație.

Noutăți

Noul document de tip card vine cu un design actualizat și un nivel sporit de protecție împotriva falsificării. Dacă primul permis eliberat avea doar patru elemente de securitate, noul model are nu mai puțin de 40 de elemente de securitate avansate – o creștere de zece ori!

Dar principala inovație o reprezintă introducerea unui cod QR pe partea verso, destinat verificării electronice instantanee a autenticității. Prin scanarea codului QR și utilizarea Portalului guvernamental de verificare a datelor (verifica.gov.md, dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică), autoritățile și persoanele autorizate vor putea accesa în timp real:

Informații despre titular : numele, prenumele, IDNP-ul, data nașterii și fotografia digitală;

: numele, prenumele, IDNP-ul, data nașterii și fotografia digitală; Informații despre permis : numărul documentului, data eliberării, data expirării și statutul curent (valabil/nevalabil);

: numărul documentului, data eliberării, data expirării și statutul curent (valabil/nevalabil); Detalii despre categorii: categoriile deținute, data obținerii și expirării acestora, precum și restricțiile medicale sau generale aplicate dreptului de a conduce.

O altă inovație importantă este extinderea câmpului cu informații privind eventualele restricții medicale ale conducătorilor auto, ceea ce sporește siguranța rutieră și oferă o imagine mai completă asupra dreptului de a conduce.

Termene de valabilitate

Un lucru despre care aflăm acum pentru prima dată și care nu a fost menționat anterior! Noul permis de conducere nu mai are un termen de valabilitate comun, ci două, în funcție de vârsta conducătorilor auto:

10 ani – pentru titularii cu vârsta de până la 70 de ani

– pentru titularii cu vârsta de până la 70 de ani 5 ani – pentru titularii cu vârsta de peste 70 de ani

Ce se întâmplă cu permisele de conducere actuale

ASP subliniază că cetățenii nu sunt obligați să își schimbe permisele actuale dacă acestea se află în termenul de valabilitate. Toate documentele aflate în circulație rămân valabile până la data expirării înscrisă pe ele.

Tarife – modificări minore

Noile tarife nu vor diferenția mult de tarifele actuale. Acestea vor intra în vigoare odată cu aprobarea modificării la HG 966/2020.

De exemplu, perfectarea unui nou permis de conducere în termen de 20 de zile lucrătoare va avea un tarif de 440 de lei (în prezent, același serviciu costă 420 de lei).