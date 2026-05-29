„Adio grădiniță” pentru copiii de la IET nr.17 „Cheița de Aur” din Soroca / VIDEO / GALERIE FOTO

Emoții, zâmbete și multe aplauze au marcat astăzi matineul „Adio grădiniță” organizat la Instituția de Educație Timpurie nr.17 „Cheița de Aur” din municipiul Soroca. Evenimentul a fost dedicat copiilor din Grupa nr.04 „Fluturașii”, care își încheie etapa copilăriei petrecute la grădiniță și se pregătesc să pășească în lumea școlii.

Cei 22 de copii au pregătit un program artistic plin de emoție. Prin cântece, dansuri, poezii și momente artistice, micii absolvenți au demonstrat cât de mult au crescut și cât de multe au învățat în anii petrecuți la grădiniță.

Părinții, educatorii și invitații prezenți au urmărit cu emoție evoluțiile copiilor, iar atmosfera a fost una caldă și plină de sensibilitate. Pentru mulți dintre părinți, evenimentul a reprezentat un moment special, în care și-au văzut copiii pregătiți să înceapă o nouă etapă importantă din viață.

Cu un mesaj de felicitare a venit și directoarea instituției, Tatiana Palamarciuc, care a mulțumit părinților și educatoarelor pentru implicare, grijă și colaborare pe parcursul anilor petrecuți împreună.

„Stimați părinți și stimate educatoare, scumpi absolvenți, astăzi încheiem cu emoție o etapă frumoasă din viața copiilor. Au fost ani plini de zâmbete, descoperiri și amintiri de neuitat. Vă mulțumim pentru grijă, răbdare și colaborare. Împreună am crescut alături de acești copii minunați. Dragi absolvenți, să aveți un drum luminos și să păstrați mereu în suflet amintirea grădiniței! Succes în țara cunoștințelor!”, a menționat directoarea.

La final, copiii au primit aplauze, îmbrățișări și urări de succes în noua lor aventură, școala. Evenimentul a lăsat în urmă multe emoții și amintiri frumoase pentru copii, părinți și cadrele didactice.