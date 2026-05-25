La Soroca a fost deschisă o nouă grupă de creșă la grădinița nr.17 „Cheița de Aur” / VIDEO

La Instituția de Educație Timpurie Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” din municipiul Soroca a fost deschisă astăzi o nouă grupă de creșă, destinată copiilor de vârstă mică. Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Național „Servicii de creșă publice”.

Primăria municipiului Soroca a aplicat și a câștigat proiectul „Extinderea grupelor de creșă publice prin lucrări de reconstrucție la Instituția de Educație Timpurie nr. 17 „Cheița de Aur”.

Scopul inițiativei a fost extinderea capacității instituției, după ce în ultima perioadă tot mai mulți părinți au solicitat locuri pentru copiii de vârstă antepreșcolară.

Noua grupă are o capacitate de 15 locuri, iar în prezent sunt înscriși 12 copii. Spațiul a fost amenajat conform normelor necesare pentru buna desfășurare a activității educaționale și de îngrijire.

Grupa este dotată cu mobilier nou, adaptat vârstei copiilor, iar una dintre modernizările importante este sistemul de încălzire prin pardoseală, menit să ofere condiții mai bune și mai sigure pentru cei mici.

De asemenea, instituția dispune de personal calificat, pregătit să asigure îngrijirea și educația copiilor într-un mediu modern și prietenos.