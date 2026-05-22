Meteo, 22 mai 2026: Temperaturi până la 26 de grade și ploi la Soroca

Sorocenii vor avea astăzi parte de o zi cu vreme instabilă. Potrivit prognozelor meteorologice pentru 22 mai, cerul va fi acoperit de nori, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice.

Temperatura maximă va ajunge la 26 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 15 grade. Vântul va sufla din nord-est cu o viteză de aproximativ 37 km/h, ceea ce va accentua senzația de răcoare, mai ales în timpul ploilor.

Umiditatea aerului va fi ridicată, atingând 70%, iar meteorologii recomandă cetățenilor să aibă la îndemână umbrele sau haine impermeabile.

Specialiștii atenționează că, în timpul descărcărilor electrice și al rafalelor de vânt, este important să fie evitate zonele deschise și apropierea de copaci sau fire electrice.