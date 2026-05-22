Parteneriat fără frontiere: AO „Femeia de Azi” și Euroregiunea „Dniester” au semnat un acord de colaborare cu perspective durabile

Într-o perioadă în care solidaritatea, dialogul și sprijinul reciproc devin tot mai importante, colaborarea dintre organizațiile societății civile din Republica Moldova și Ucraina capătă o valoare aparte. Astfel de parteneriate contribuie nu doar la schimbul de experiență și bune practici, ci și la consolidarea relațiilor dintre comunități, promovând inițiative comune în domeniul social, cultural și educațional. Prin cooperare, organizațiile neguvernamentale reușesc să construiască punți de încredere, să identifice soluții pentru probleme comune și să creeze proiecte cu impact real pentru oameni.

Prev 1 of 7 Next

Ziua de 21 mai curent, a devenit una memorabilă pentru AO „Femeia de Azi” din orașul Drochia. În calitate de administratoare a asociației, am avut onoarea de a semna un acord de colaborare cu partenerii noștri din cadrul Euroregiunii „Dniester”, reprezentată de președintele organizației, Sergiy Tatusyak.

Această colaborare reprezintă un pas important și constituie fundamentul unui parteneriat durabil, bazat pe încredere, susținere reciprocă și obiective comune. Prin acest acord, viitoarele activități dedicate comunităților moldo-ucrainene vor căpăta o nouă dimensiune din punct de vedere juridic și organizațional, deschizând noi oportunități de cooperare și dezvoltare.

În cadrul întâlnirii au fost discutate direcțiile de perspectivă pentru activitatea comună, inclusiv implementarea proiectelor internaționale și a inițiativelor de grant. La baza acestui parteneriat stă o viziune comună privind dezvoltarea comunităților, sprijinirea societății civile și extinderea oportunităților de cooperare internațională.

Orașul Drochia este unul dintre orașele partenere ale Euroregiunii „Dniester”, iar AO „Femeia de Azi” activează constant pentru consolidarea rolului femeilor în viața politică și socială.

Totodată, organizația susține categoriile social-vulnerabile și persoanele cu dizabilități, promovând principiile egalității, incluziunii și respectului reciproc.

Semnarea acordului a devenit o continuare firească a înțelegerilor stabilite în cadrul evenimentului internațional de networking, destinat organizațiilor societății civile, desfășurat în perioada 5–7 mai curent, la Chișinău.

De asemenea, ne-am bucurat sincer de revederea cu Diana Pravedna, o doamnă apreciată pentru verticalitatea sa și o prietenă de încredere a asociației noastre.

Privim cu optimism spre viitor și sperăm să implementăm cu succes proiecte bilaterale care să aducă beneficii reale comunității.

Acest parteneriat reprezintă mai mult decât un acord de colaborare — este o punte de solidaritate și încredere între comunități. Prin unitate, dialog și inițiative comune, societatea civilă din Republica Moldova și Ucraina demonstrează că împreună pot construi proiecte durabile, capabile să aducă schimbări reale pentru oameni.

Suntem convinși că noul parteneriat va deschide oportunități suplimentare pentru realizarea proiectelor comune și consolidarea cooperării moldo – ucrainene în beneficiul comunităților noastre.

Diana RUSSU,

administratoarea AO „Femeia de Azi”