Peste 1,5 milioane de lei pierduți în doar 24 ore din cauza escrocheriilor telefonice

Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova cad victime ale escrocheriilor prin apeluri și mesaje false. În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat 24 de astfel de cazuri, iar prejudiciul total depășește 1,5 milioane de lei.

Potrivit Poliției, în 14 dintre cazurile raportate victimele au transferat sume mari de bani escrocilor. Cazurile au fost semnalate în Chișinău, Bălți și Căușeni.

Oamenii legii spun că escrocii folosesc în continuare diferite metode de manipulare. Aceștia se prezintă drept angajați ai instituțiilor statului sau reprezentanți ai unor bănci și încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale de la cetățeni.

Poliția recomandă oamenilor să nu transmită bani, parole, coduri bancare sau alte informații personale prin telefon, indiferent de motivul invocat în timpul apelului.

În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat convorbirea, să verifice informația direct la instituția menționată de apelant și să anunțe autoritățile.

Totodată, oamenii legii îi îndeamnă pe cetățeni să discute cu rudele și apropiații, în special cu persoanele în vârstă, despre riscurile acestor scheme de fraudă, pentru a preveni apariția unor noi victime.