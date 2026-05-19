Centrul Raional de Tineret Florești a participat la lansarea campaniei „Fiecare e bun la ceva, în comunitatea mea” / GALERIE FOTO

Centrul Raional de Tineret Florești a participat recent la Chișinău la lansarea campaniei de comunicare „Fiecare e bun la ceva, în comunitatea mea”, o inițiativă dedicată promovării implicării civice a tinerilor în viața comunităților locale.

Evenimentul a adunat tineri activi, promotori locali, reprezentanți ai centrelor de tineret, parteneri și donatori, dar și adulți care susțin dezvoltarea tinerilor, printre care părinți, profesori, lucrători de tineret și reprezentanți ai autorităților publice locale.

În cadrul discuțiilor, participanții au vorbit despre importanța implicării tinerilor în procesele decizionale și despre rolul colaborării dintre generații în dezvoltarea comunităților. Organizatorii au subliniat că atunci când tinerii primesc încredere, sprijin și posibilitatea de a participa activ, comunitățile cresc mai repede și devin mai puternice.

Totodată, au fost prezentate exemple de activități și inițiative prin care tinerii pot contribui la schimbări pozitive în localitățile lor.

Campania este susținută de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Tineret, Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova și Rețeaua Centrelor de Tineret din Moldova.

Reprezentanții Centrului Raional de Tineret Florești spun că astfel de evenimente îi motivează pe tineri să fie mai activi, mai implicați și mai responsabili în comunitățile din care fac parte.