Criză de cadre didactice în școlile din Republica Moldova

Școlile din Republica Moldova se confruntă cu o lipsă tot mai mare de profesori, iar datele prezentate de Ministerul Educației și Cercetării arată că situația devine tot mai îngrijorătoare, mai ales în localitățile rurale.

Potrivit autorităților, în anul 2025 au fost repartizați doar 429 de tineri specialiști în instituțiile de învățământ din țară, deși în școli există 1 586 de posturi vacante. Astfel, mai puțin de o treime dintre locurile disponibile au fost acoperite.

Problema este mai gravă în sate, unde numărul tinerilor profesori care aleg să se angajeze a scăzut cu 7 la sută comparativ cu anul precedent.

Un deficit mare de cadre didactice se înregistrează la discipline importante precum biologia, chimia, matematica, informatica și limba și literatura pentru alolingvi. Din cele 475 de posturi vacante pentru aceste specializări, doar 37 au fost ocupate de absolvenți.

Cea mai dificilă situație rămâne însă la disciplina fizică. În anul 2024, dintre cele 117 posturi vacante de profesor de fizică, doar un singur loc a fost ocupat. În 2025, au rămas libere 107 funcții, fără ca vreun absolvent să fie repartizat în școli pentru această specializare.

Totuși, datele Ministerului Educației arată o ușoară creștere a numărului de tineri repartizați în ultimii ani. Dacă în 2022 au fost repartizați 296 de absolvenți, în 2023 numărul acestora a crescut la 365, iar în 2024 la 404.