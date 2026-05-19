Curs valutar, 19 mai 2026: Euro și lira sterlină au înregistrat scăderi

Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 mai. Potrivit noilor cotații, euro și lira sterlină s-au ieftinit ușor, în timp ce dolarul american și leul românesc au înregistrat mici creșteri.

Astăzi, un euro este cotat la 20,1293 lei moldovenești, cu 0,0298 lei mai puțin decât în ziua precedentă.

Dolarul american a crescut ușor și a ajuns la valoarea de 17,3096 lei, fiind mai scump cu 0,0086 lei.

Lira sterlină costă 23,1082 lei, în scădere cu 0,0475 lei.

Leul românesc a înregistrat o majorare foarte mică și este cotat la 3,8646 lei moldovenești.

Hrivna ucraineană valorează astăzi 0,3919 lei, fiind în scădere cu 0,0006 lei.

Cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei este folosit pentru operațiunile bancare, schimburile valutare și tranzacțiile comerciale efectuate pe parcursul zilei.