ANSP: Riscul de răspândire a virusului Bundibugyo rămâne scăzut pentru Republica Moldova

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a venit cu precizări în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a unei urgențe de sănătate publică de importanță internațională, după apariția unor focare de boală provocate de virusul Bundibugyo, o variantă a virusului Ebola, în Republica Democrată Congo și Uganda. Instituția precizează că riscul de răspândire a virusului rămâne scăzut pentru Republica Moldova, comunică MOLDPRES.

Potrivit datelor actualizate, în Republica Democrată Congo (provincia Ituri) au fost raportate opt cazuri confirmate de laborator, 246 de cazuri suspecte și 80 de decese, în cel puțin trei zone: Bunia, Rwampara și Mongbwalu. În Uganda au fost confirmate două cazuri, inclusiv un deces, înregistrate la Kampala la persoane care au călătorit din RDC.

Totodată, autoritățile sanitare informează că în zonele afectate au fost înregistrate cel puțin patru decese în rândul lucrătorilor medicali, fapt care subliniază importanța respectării stricte a măsurilor de control al infecțiilor.

ANSP precizează că monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice internaționale și menține colaborarea cu OMS și alte autorități de sănătate publică, pentru aplicarea rapidă a măsurilor de prevenire și control, în funcție de evoluția riscurilor.

Pentru moment, OMS nu recomandă restricții de călătorie, însă sugerează evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate.

Virusul Bundibugyo face parte din familia Filoviridae, același gen ca virusul Ebola Zaire, și determină o febră hemoragică virală severă, cu evoluție rapidă și risc crescut de complicații.

Perioada de incubație este de 2–21 de zile, iar transmiterea are loc prin contact direct cu sângele sau alte fluide biologice ale unei persoane ori animal infectat. Potrivit ANSP, riscul de import al bolii în Republica Moldova este considerat scăzut.

Simptomele includ febră bruscă, slăbiciune, dureri musculare, cefalee, dureri în gât, urmate de vărsături, diaree, erupții cutanate, iar în cazuri severe, hemoragii interne și externe. În prezent, nu există vaccinuri sau tratamente specifice aprobate, fiind aplicată doar terapie de susținere.

ANSP recomandă populației să se informeze exclusiv din surse oficiale și să evite răspândirea informațiilor neverificate, iar persoanelor care călătoresc în zonele afectate li se recomandă respectarea strictă a măsurilor de igienă și evitarea contactului cu persoane bolnave sau animale sălbatice.