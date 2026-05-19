Accident feroviar pe tronsonul Florești–Bălți: Un tren a lovit un automobil

Un nou accident feroviar s-a produs astăzi, în jurul orei 14:15, la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit informațiilor oferite de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), un automobil a pătruns neregulamentar pe șine, iar impactul cu trenul nu a mai putut fi evitat.

Incidentul a avut loc pe tronsonul feroviar Florești-Bălți. Mecanicul trenului a observat autovehiculul și a aplicat imediat frânarea de urgență, însă din cauza distanței mari necesare pentru oprirea trenului, ciocnirea s-a produs.

La fața locului a fost solicitat Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre eventuale victime sau despre starea persoanelor implicate în accident.

Reprezentanții CFM atrag atenția că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar nerespectarea regulilor de circulație la trecerile peste calea ferată poate avea consecințe grave.

Potrivit întreprinderii, trenurile au o masă foarte mare și circulă cu viteză, motiv pentru care au nevoie de o distanță considerabilă pentru a opri complet. Din acest motiv, mecanicii nu reușesc întotdeauna să evite impactul atunci când pe șine apar obstacole neașteptate.