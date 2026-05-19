Nimeni și nimic nu trebuie să afecteze relațiile dintre R. Moldova și România, afirmă Maia Sandu, după scandalul voturilor de la Eurovision

Nimeni și nimic nu trebuie să afecteze relațiile dintre Republica Moldova și România, iar relația dintre Chișinău și București trebuie protejată și susținută indiferent de eventualele tensiuni sau interpretări generate de competiții sau rezultate artistice. Declarația îi aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută, pe 19 mai, la Strasbourg, unde a primit Ordinul European de Merit din partea Parlamentului European, transmite moldova1.

Întrebată dacă punctajul oferit de juriul moldovean Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, ar putea afecta relațiile bilaterale, Maia Sandu a amintit că oamenii din R. Moldova au oferit „cea mai mare apreciere” artiștilor de peste Prut.

„Cred că nu ar trebui să permitem nimic și nimănui să afecteze relația dintre cele două țări. Și cred că este important că oamenii din Republica Moldova au acordat cea mai mare apreciere artiștilor români. Acesta este cel mai important aspect. Felicitări atât Alexandrei, cât și lui Vlad (Satoshi, reprezentantul R. Moldova la Eurovision 2026 – n.r.)”, a declarat Maia Sandu.

Votul juriului național din Republica Moldova la Eurovision 2026 a provocat un scandal de proporții, care a dus la demisia directorului general al Companiei „Telerado-Moldova”, Vlad Țurcanu. El a declarat, într-o conferință de presă susținută pe 18 mai, că, deși nu a influențat notele, membrii juriului nu au ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și vecinii noștri – România și Ucraina.

Revolta internauților a izbucnit după ce juriul de la Chișinău a oferit doar trei puncte Alexandrei Căpitănescu, în timp ce publicul din stânga Prutului i-a acordat punctajul maxim de 12. De cealaltă parte, România a oferit reprezentantului R. Moldova 12 puncte de la public și 10 de la specialiști.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Alexandra Căpitănescu a subliniat că nici artiștii, nici prezentatorii și nici publicul din Republica Moldova nu trebuie învinuiți pentru punctajul oferit de cei șapte membri ai juriului.

„Mulțumim tuturor fanilor din R. Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane”, a transmis artista.

R. Moldova s-a clasat pe locul opt în finala Eurovision Song Contest 2026. Piesa „Viva, Moldova!”, interpretată de Satoshi, a obținut 43 de puncte din partea juriului și 183 de puncte din partea publicului, în total 226 de puncte.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a obținut locul trei la Eurovision 2026.

Concursul a fost câștigat de reprezentanta Bulgariei, Dara, care a interpretat piesa „Bangaranga” și a obținut 516 puncte.