Proiectele moldovenești din domeniul energiei verzi pot obține finanțare de un milion de dolari

Companiile, organizațiile non-profit, întreprinderile mici și mijlocii, precum și instituțiile educaționale din Republica Moldova pot aplica la competiția internațională Zayed Sustainability Prize 2027, care oferă premii de până la un milion de dolari pentru proiecte din domeniul energiei și sustenabilității, informează MOLDPRES.

Potrivit Ministerului Energiei, programul pentru ediția 2027 a fost deschis oficial, iar dosarele pot fi depuse până în iunie 2026. Fondul total al competiției este de 7,2 milioane de dolari SUA.

În categoria „Energie” sunt eligibile proiectele care vizează dezvoltarea infrastructurii energetice curate, eficiența energetică, digitalizarea sectorului energetic, accesul la surse sigure de energie și promovarea tehnologiilor verzi.

Câștigătorii fiecărei categorii principale vor beneficia de finanțare în valoare de un milion de dolari pentru extinderea și dezvoltarea soluțiilor implementate, iar finaliștii vor primi câte 100.000 de dolari.

Competiția internațională este organizată în onoarea fostului lider al Emiratele Arabe Unite, Zayed bin Sultan Al Nahyan, și este dedicată susținerii inițiativelor inovatoare în domeniul dezvoltării durabile.

Conform Ministerului Energiei, în cei 20 de ani de existență ai programului, proiectele finanțate prin Zayed Sustainability Prize au avut impact asupra a peste 400 de milioane de persoane la nivel global, inclusiv prin extinderea accesului la energie regenerabilă și consolidarea rezilienței climatice.