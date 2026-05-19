La Soroca au fost desemnați cei mai buni elevi ai anului 2026 / VIDEO

Într-un moment de sărbătoare pentru educația din raionul Soroca, Anastasia Tonică, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, a fost desemnată „Elevul Anului 2026”. Distincția a fost oferită în cadrul celei de-a XXVI-a ediții a concursului raional dedicat celor mai buni elevi din regiune.

Festivitatea de premiere a avut loc astăzi, începând cu ora 13:00, în fața sălii festive a Liceului Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca. Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai sistemului educațional din raion.

În acest an, pentru concurs au fost depuse 25 de dosare din nouă instituții de învățământ din raion. Dintre acestea, patru dosare au fost pentru categoria claselor V-VI, 13 pentru categoria VII-IX și opt pentru categoria liceală X-XII.

După evaluarea dosarelor, în etapa finală au fost admiși 19 elevi. La categoria claselor V-VI au ajuns patru elevi, la categoria VII-IX au participat opt elevi, iar la categoria X-XII au fost selectați șapte liceeni.

Rezultatele concursului:

Categoria claselor V-VI:

Locul I: Dorif Otilia (Gimnaziul Holoșnița)

Locul II: Lipa Valeria (Liceul Teoretic „Ion Creangă”)

Locul III: Pânzari Vlad (Liceul Teoretic Visoca).

Categoria claselor VII-IX:

Locul I: Pascari Iana (Gimnaziul Șolcani)

Locul II: Casco Mihai (Liceul Teoretic „Constantin Stere”)

Locul III: Tihon Cătălina (Liceul Teoretic „Constantin Stere”).

Categoria liceală X-XII:

Locul I: Lozan Oscar (Liceul Teoretic „Petru Rareș”)

Locul II: Leșan Dumitru (Liceul Teoretic „Petru Rareș”)

Locul III: Maxim Violin (Liceul Teoretic „Petru Rareș”).

Concursul „Elevul Anului” este organizat anual de Direcția Învățământ a Consiliului Raional Soroca și are drept scop promovarea excelenței în educație, susținerea performanței școlare și aprecierea elevilor implicați activ în viața comunității.