Soroca a fost transformată pentru o zi în Orășel European / GALERIE FOTO

Municipiul Soroca a fost sâmbătă un oraș european sadea, cu activități interactive pentru mici și mari, expoziții culturale, concursuri și un concert de zile mari. Soroca nu a fost aleasă întâmplător pentru a găzdui Ziua Europei în 2026 alături de Chișinău, iar intenția Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu Ambasade ale Statelor Membre UE a fost primită cu deschidere de Primăria municipiului Soroca.

Mai întâi a avut loc deschiderea Orășelului European în Piața „Libertății” din centrul municipiului Soroca, unde sorocenii și oaspeții au fost invitați să viziteze zecile de pavilioane, inclusiv cel al Delegației Uniunii Europene, realizat împreună cu Biroul Parlamentului European, Europe Café și Tinerii Ambasadori Europeni.

14 ambasade ale statelor membre ale Uniunii Europene au ales să vină la Soroca pentru a-și prezenta țările prin jocuri pentru copii, concursuri cu întrebări care țin de ele, bucate tradiționale și multe altele.

Totodată scriitoarea Ionela Hadârcă a interacționat cu cei care au venit în Zona Dezbaterilor Publice, curioși să afle istorii inspiraționale ale femeilor, iar vizavi, în Parcul „Grigore Vieru”, la Clubului Taților au fost invitați la bărbații.

Rând pe rând pe scena din Soroca au urcat reprezentanții statelor europene, care au vorbit despre Europa și importanța păcii pe continent, iar printre ei și-au făcut loc talentele sorocene care au cântat și dansat.

Cireașa de pe tort a fost concertul „Europa ești TU”, unde au urcat pe scenă Gabriel Nebunu, Akord și Carla’s Dreams. După concert, mai multă lume a rămas să privească în direct Eurovision Song Content, pentru a-l susține Satoshi, și nu numai.