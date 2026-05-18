Soroca a fost transformată pentru o zi în Orășel European / GALERIE FOTO

De către
OdN
-
0
290

Municipiul Soroca a fost sâmbătă un oraș european sadea, cu activități interactive pentru mici și mari, expoziții culturale, concursuri și un concert de zile mari. Soroca nu a fost aleasă întâmplător pentru a găzdui Ziua Europei în 2026 alături de Chișinău, iar intenția Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu Ambasade ale Statelor Membre UE a fost primită cu deschidere de Primăria municipiului Soroca.

Mai întâi a avut loc deschiderea Orășelului European în Piața „Libertății” din centrul municipiului Soroca, unde sorocenii și oaspeții au fost invitați să viziteze zecile de pavilioane, inclusiv cel al Delegației Uniunii Europene, realizat împreună cu Biroul Parlamentului European, Europe Café și Tinerii Ambasadori Europeni.

14 ambasade ale statelor membre ale Uniunii Europene au ales să vină la Soroca pentru a-și prezenta țările prin jocuri pentru copii, concursuri cu întrebări care țin de ele, bucate tradiționale și multe altele.

Totodată scriitoarea Ionela Hadârcă a interacționat cu cei care au venit în Zona Dezbaterilor Publice, curioși să afle istorii inspiraționale ale femeilor, iar vizavi, în Parcul „Grigore Vieru”, la Clubului Taților au fost invitați la bărbații.

Rând pe rând pe scena din Soroca au urcat reprezentanții statelor europene, care au vorbit despre Europa și importanța păcii pe continent, iar printre ei și-au făcut loc talentele sorocene care au cântat și dansat.

Cireașa de pe tort a fost concertul „Europa ești TU”, unde au urcat pe scenă Gabriel Nebunu, Akord și Carla’s Dreams. După concert, mai multă lume a rămas să privească  în direct Eurovision Song Content, pentru a-l susține Satoshi, și nu numai.


Articolul precedent11 ani de la moartea interpretei Ana Barbu
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.