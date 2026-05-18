11 ani de la moartea interpretei Ana Barbu

Astăzi se împlinesc 11 ani de la trecerea în neființă a îndrăgitei interprete Ana Barbu, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii populare, romanțelor și muzicii de estradă din Republica Moldova. Artista a rămas în memoria publicului mai ales prin celebra piesă „Flori de liliac”, devenită de-a lungul anilor adevărata sa carte de vizită.

Ana Barbu s-a născut la 30 octombrie 1959, în satul Temeleuți, raionul Florești. Prima sa apariție pe scenă a avut loc încă din clasa a treia, când, la o sărbătoare dedicată zilei de 8 martie, a interpretat melodia „Orașul meu” din repertoriul Sofia Rotaru. Ulterior, a început să interpreteze cântece populare inspirate din repertoriul marilor artiști Maria Drăgan și Nicolae Sulac.

A absolvit Colegiul de Muzică din Bălți, la specialitatea canto academic. După studii, a fost audiată de dirijoarea Veronica Garștea și angajată în cadrul Capelei Corale Academice „Doina”. Deși visa inițial la o carieră în operă, artista și-a găsit adevărata chemare în muzica populară și cea de estradă.

În anul 1993 s-a stabilit la Chișinău, unde a pășit pentru prima dată pe scena profesionistă. În același an a devenit membră a orchestrei „Fluieraș”, condusă de Serghei Lunchevici, ulterior activând și în ansamblul „Mugurel”. Mai târziu a fost solistă a Orchestrei de Muzică Populară a Ministerului Afacerilor Interne, primind și gradul de căpitan de poliție.

De-a lungul carierei sale, Ana Barbu a susținut numeroase concerte atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, inclusiv în Canada. Pentru activitatea sa artistică a fost distinsă cu titlul de Artistă Emerită, iar ulterior cu cel de Artist al Poporului Republicii Moldova.

Artista s-a stins din viață în dimineața zilei de 18 mai 2015, la vârsta de 55 de ani, după o luptă cu scleroza amiotrofică. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla”, apoi la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Ana Barbu a fost înmormântată la cimitirul din Stăuceni, conform dorinței sale.

Ana Barbu a fost și mama interpretei Natalia Barbu, care a reprezentat Republica Moldova la concursul Eurovision din anul 2007.


