Ziua Familiei marcată la Florești: 15 cupluri celebrate într-un eveniment festiv

De către
OdN
-
0
16

Cupluri din raionul Florești au celebrat valorile familiei în cadrul unui eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, marcată anual la data de 15 mai. Activitatea s-a desfășurat în holul Centrului Cultural Florești și a reunit 15 cupluri într-o atmosferă caldă și emoționantă.

Evenimentul a avut drept scop promovarea valorilor fundamentale ale familiei, precum toleranța, respectul, empatia, înțelegerea și respectarea dreptului fiecăruia la libertate, conviețuire și sprijin reciproc.

Momentul festiv a fost organizat de A.O. „Societatea Invalizilor Florești”, în colaborare cu Centrul Cultural Florești. Programul artistic a fost susținut de colectivele „Pelinița”, condus de V. Vișnevschi, „Miorița”, condus de L. Burcă, și „Floreșteanca”, condus de A. Cușnir, care au adus pe scenă cântece și momente dedicate familiei și tradițiilor.

La final, participanții au avut parte de o surpriză muzicală oferită de interpretul Patric Hanganu, care a încheiat evenimentul într-o notă festivă.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentLuptători internaționali se reunesc într-o competiție de karate
Articolul următorCine și de ce închide școlile din raionul Soroca? / PODCAST AUDIO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.