Bronz european pentru un tânăr luptător din Soroca: Leonidas Zabrian urcă pe podium la Campionatul European U-17

Tânărul sportiv originar din satul Parcani, raionul Soroca, Leonidas Zabrian, a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European U-17 de lupte, desfășurat la Samokov, Bulgaria, unde a cucerit medalia de bronz.

Prin muncă intensă, disciplină și determinare, sportivul a reușit să se impună într-o competiție de nivel continental, demonstrând că tinerii din Soroca pot reprezenta cu demnitate Republica Moldova pe cele mai importante arene sportive din Europa.

Rezultatul obținut este rodul efortului comun depus de atlet, echipa de antrenori și familia sa, care l-au susținut pe tot parcursul pregătirilor și competiției.

Un rol important în participarea sportivului la acest campionat l-a avut și susținerea oferită de AMG Kernel SRL, implicare care evidențiază importanța parteneriatelor dintre mediul privat și sportul de performanță.

Această reușită confirmă potențialul noii generații de sportivi din Soroca și aduce un motiv în plus de mândrie pentru întreaga comunitate locală.