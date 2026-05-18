De Ziua Internațională a Muzeelor: povestea Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca / VIDEO

Cu prilejul Zilei Internaționale a Muzeelor, am discutat cu directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca despre parcursul istoric al instituției și rolul său în păstrarea patrimoniului local.

Istoria muzeului își are începuturile la începutul secolului XX. După cel de-al Doilea Război Mondial, muzeul capătă statut de instituție publică și își desfășoară activitatea într-o clădire a fostei Zemstve. Din 1956, instituția este mutată. În acea perioadă, muzeul a funcționat sub denumirea de „Muzeul de Studiere a Ținutului Natal”.

Pentru o perioadă scurtă, în anii ’50–’60, a existat și un spațiu expozițional în incinta Cetății Soroca, însă ulterior acesta a fost comasat cu muzeul central, iar colecțiile au fost transferate aici. Începând cu anii 2000, prin decizia administrației publice locale, muzeul a fost mutat în actuala sa clădire.

Un moment important în dezvoltarea instituției a avut loc la sfârșitul anului 2023, când, în urma unui proiect de reabilitare, a fost restaurată prima clădire a muzeului și a fost amenajat un nou spațiu expozițional.

Astăzi, Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca deține circa 32.000 de exponate, considerate deosebit de valoroase pentru istoria locală, națională și chiar regională. Instituția își propune să rămână un centru activ de educație și cultură, deschis colaborării cu instituții de învățământ de toate nivelurile, de la grădinițe până la universități.