„Noaptea Muzeelor” a adunat iubitorii de istorie medievală și cultură la Cetatea Sorocii / VIDEO / GALERIE FOTO

Cetatea Sorocii a devenit, recent, locul unde istoria, cultura și tradițiile s-au întâlnit în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Sute de persoane pasionate de artă și patrimoniu au participat la activitățile organizate într-o atmosferă de sărbătoare dedicată Zilei Internaționale a Muzeelor.

Vizitatorii au avut parte de mai multe activități culturale și artistice. Printre cele mai apreciate momente s-au numărat luptele în stil medieval, care au readus în atenția publicului atmosfera de altădată a Cetății Sorocii.

Participanții au avut ocazia să viziteze și expoziția „Doamnele Moldovei”, organizată de Complexul Muzeal Neamț. Expoziția a fost prezentată anterior la Muzeul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, iar acum a ajuns și la Soroca, oferind publicului posibilitatea de a descoperi istoria și frumusețea costumelor și personajelor feminine din trecut.

Evenimentul a fost completat de un spectacol artistic susținut de formația „Olhionia” a Palatului de Cultură Soroca. Artiștii au adus pe scenă cântece și momente artistice apreciate de publicul prezent.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost oferite diplome și mesaje de apreciere pentru persoanele implicate în promovarea culturii și activităților muzeale.

Evenimentul „Noaptea Muzeelor” a fost organizat de Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism Soroca și Palatul de Cultură Soroca, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor.