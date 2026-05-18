Luptători internaționali se reunesc într-o competiție de karate

S-au încheiat înscrierile la Turneul Internațional de Full-contact Karate „Florești Open”, ediția a II-a, competiție care va reuni aproximativ 100 de sportivi din cinci țări: Turcia, România, Ucraina, Pakistan și Republica Moldova.

Potrivit organizatorilor, Republica Moldova va fi reprezentată în această ediție exclusiv de sportivi din Florești, întrucât ceilalți sportivi invitați din țară nu au confirmat participarea.

La competiție au fost invitați practicanți de karate Kyokushin din mai multe organizații sportive din Republica Moldova, indiferent de afilierea lor internațională.

Chiar și în aceste condiții, organizatorii afirmă că evenimentul se va desfășura conform planului, subliniind că accentul principal rămâne pe calitatea meciurilor și pe experiența sportivilor participanți, nu doar pe numărul acestora.

Turneul „Florești Open” își propune să promoveze sportul de contact și să ofere sportivilor oportunitatea de a concura la un nivel internațional. Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care susțin desfășurarea competiției și au invitat publicul să urmărească evenimentul.