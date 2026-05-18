ANSA a dat start verificărilor în taberele de odihnă pentru copii

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre inițierea controalelor oficiale de stat pentru verificarea nivelului de pregătire a blocurilor alimentare din cadrul taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor, pentru sezonul estival 2026. Acțiunile inspectorilor vizează atât taberele cu sejur de zi, cât și pe cele staționare.

În exercitarea atribuțiilor legale de control în domeniul siguranței alimentelor și nutriției, inspectorii ANSA vor verifica minuțios:

  • Condițiile de igienă în blocurile alimentare, în spațiile de preparare a alimentelor și în depozitele pentru produse;
  • Starea utilajelor, a ustensilelor și a veselei utilizate pentru prepararea bucatelor;
  • Calitatea apei potabile;
  • Efectuarea testelor de sanitație pe echipamente și suprafețele de lucru în blocurile alimentare;
  • Verificarea actelor de proveniență și trasabilitate a produselor alimentare, a termenelor de valabilitate și a condițiilor de păstrare a materiilor prime;
  • Verificarea meniurilor pentru copii. Corespunderea rațiilor alimentare cu normele fiziologice și coordonarea acestora cu autoritățile de sănătate publică;
  • Personalul implicat în alimentația copiilor. Aceștia vor prezenta certificatele medicale necesare și vor avea instruiri igienice obligatorii.

Acțiunile de control sunt desfășurate în conformitate cu Planul controalelor oficiale aprobat, asigurând respectarea strictă a legislației în vigoare pentru protecția sănătății copiilor.

Pentru prevenirea cazurilor de toxiinfecții alimentare, inspectorii ANSA vor monitoriza și verifica blocurilor alimentare, calitatea și inofensivitatea produselor pe tot sezonul de odihnă a copiilor.


