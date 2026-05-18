Cine și de ce închide școlile din raionul Soroca? / PODCAST AUDIO

Subiectul închiderii școlilor și efectele asupra comunităților locale a fost abordat într-o ediție a podcastului audio moderat de jurnalistul Victor Cobăsneanu. La discuție au participat consilierii raionali Ecaterina Kazmirciuc (PCRM) și Ivan Luța (PAS).

Dialogul s-a concentrat pe situația instituțiilor de învățământ din raion și pe consecințele pe care le poate avea închiderea școlilor asupra elevilor, părinților și localităților rurale. Cei doi consilieri au prezentat opinii și poziții diferite privind deciziile legate de reorganizarea sistemului educațional și viitorul școlilor cu un număr redus de elevi.

În cadrul podcastului au fost discutate probleme legate de accesul copiilor la educație, transportul elevilor, cheltuielile de întreținere ale instituțiilor și impactul social asupra satelor în care școlile riscă să fie închise. Tema rămâne una sensibilă pentru multe comunități, în special în mediul rural, unde școala este adesea considerată unul dintre puținele centre active ale vieții comunitare.