Mamă din raionul Soroca a fost amendată cu 750 lei după ce fiul său a făcut o glumă de 1 aprilie pe TikTok

O femeie din raionul Soroca, a fost amendată de Judecătoria Soroca după ce fiul său minor a publicat pe TikTok fotografia unei alte minore, însoțită de un comentariu considerat indecent. Instanța a concluzionat că mama nu și-a îndeplinit corespunzător obligațiile de supraveghere și educare a copilului.

Cazul a fost examinat pe 12 mai 2026, după ce Inspectoratul de Poliție Soroca a întocmit un proces-verbal contravențional în baza articolului 63 alineatul (2) din Codul Contravențional. Potrivit materialelor dosarului, incidentul s-a produs la 1 aprilie 2026, în jurul orei 20:00, când minorul, aflat la domiciliul său, a publicat pe rețeaua de socializare TikTok o fotografie cu o minoră, însoțită de un comentariu indecent.

Plângerea la poliție a fost depusă chiar în aceeași zi de mama fetei, care a solicitat intervenția oamenilor legii după ce a observat postarea apărută pe rețeaua socială.

Instanța a apreciat că probele prezentate – inclusiv sesizarea telefonică, plângerea depusă la poliție și procesul-verbal contravențional – demonstrează vinovăția femeii. Judecătorul a subliniat că obligațiile părintești „nu au un caracter formal”, iar părinții trebuie să asigure supravegherea și educarea copiilor inclusiv în mediul online.

În motivarea hotărârii se menționează că „fapta săvârşită prezintă un pericol social sporit prin prisma consecinţelor pe care neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti le poate avea asupra dezvoltării fizice, psihice, intelectuale şi morale a copilului”.

Judecătoria Soroca a decis sancționarea femeii cu o amendă de 750 de lei. Totodată, instanța a explicat că aceasta poate achita jumătate din sumă dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.

Cazul readuce în atenție riscurile utilizării rețelelor sociale de către minori și responsabilitatea părinților în supravegherea activității online a copiilor. Specialiștii atrag frecvent atenția că postările ofensatoare sau umilitoare în mediul digital pot avea consecințe emoționale serioase asupra copiilor și adolescenților.