Cetatea Soroca găzduiește astăzi Ziua Internațională a Muzeelor: expoziții, muzică și activități medievale pentru toate vârstele

Cetatea Soroca devine, astăzi, 17 mai, punctul central al evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Muzeelor, oferind acces gratuit vizitatorilor și un program complex care îmbină istoria, cultura și divertismentul. Sub genericul „Muzeele care unesc o lume divizată”, evenimentul aduce în prim-plan patrimoniul medieval și rolul muzeelor în apropierea comunităților prin cultură și educație.

Activitățile vor începe la ora 12:00, când porțile cetății se vor deschide pentru public. Vizitatorii vor putea participa la tururi informative, workshopuri și activități cu tematică medievală, pregătite pentru toate categoriile de vârstă. Organizatorii spun că scopul evenimentului este de a transforma muzeul într-un spațiu viu, interactiv și accesibil pentru întreaga comunitate.

În aceeași zi, la ora 16:00, va avea loc vernisarea expoziției foto-documentare „Doamnele Moldovei”, organizată la Cetatea Soroca. Proiectul este dedicat soțiilor domnitorilor Moldovei medievale și scoate în evidență influența pe care aceste femei au avut-o asupra vieții politice, diplomatice, culturale și religioase din acea perioadă.

Expoziția aduce în atenția publicului poveștile unor figuri istorice precum Evdochia de Kiev, Maria Voichița, Elena Rareș sau Ecaterina Movilă, prezentând contribuția acestora la consolidarea alianțelor și susținerea culturii într-o perioadă marcată de conflicte și transformări.

Programul se va încheia cu un spectacol muzical susținut de formația de muzică ușoară „OLHIONIA” de la Palatul de Cultură Soroca, coordonată de Ceban Valeriu. Concertul este programat pentru ora 17:00 și va aduce pe scena cetății un repertoriu dedicat publicului larg.

Evenimentul va avea loc la Cetatea Soroca, situată pe strada Independenței nr. 78, și este deschis tuturor celor interesați să descopere istoria și cultura într-un cadru medieval autentic.