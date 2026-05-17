Vreme frumoasă la Soroca duminică: maxime de +20°C și șanse reduse de ploaie

Sorocenii vor avea parte duminică, 17 mai, de o zi cu temperaturi plăcute și perioade însorite. Potrivit prognozei meteo, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și doar posibilitatea unor ploi slabe izolate în a doua parte a zilei.

Dimineața începe cu temperaturi de aproximativ +9°C și cer senin, fără precipitații. Pe măsură ce ziua avansează, valorile termice vor urca până la +20°C, iar cerul va deveni parțial noros.

Meteorologii indică o probabilitate redusă de precipitații în cursul după-amiezii, însă cantitățile estimate sunt nesemnificative. Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 2–3 m/s, iar presiunea atmosferică va rămâne stabilă.

Spre seară, temperaturile vor coborî până la circa +15°C, iar vremea se va menține liniștită, cu cer parțial noros.

Condițiile meteo anunțate sunt favorabile pentru plimbări, activități în aer liber și petrecerea timpului în natură, mai ales în prima parte a zilei.