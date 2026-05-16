Vreme plăcută la Soroca: temperaturi de până la +21°C și cer parțial noros

Locuitorii municipiului Soroca vor avea parte astăzi, 16 mai, de o zi cu vreme stabilă și temperaturi confortabile. Meteorologii anunță cer parțial noros pe parcursul întregii zile, fără precipitații și cu maxime care vor ajunge până la +21 de grade Celsius.

Dimineața începe răcoroasă, cu aproximativ +10°C și un cer variabil, însă pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. La orele amiezii și după-amiaza, vremea va deveni mai caldă și plăcută, atingând în jur de +21°C.

Vântul va sufla moderat, cu viteze între 3 și 6 m/s, iar presiunea atmosferică se va menține stabilă. Potrivit prognozei, nu sunt așteptate precipitații, ceea ce creează condiții favorabile pentru activități în aer liber, plimbări sau lucrări gospodărești.

Spre seară, temperaturile vor coborî din nou până la aproximativ +16°C, iar cerul va rămâne parțial noros.

Specialiștii recomandă totuși locuitorilor să aibă la îndemână haine mai groase pentru primele ore ale dimineții și pentru intervalul de seară, când vremea poate deveni mai răcoroasă.


