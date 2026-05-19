Familia – izvor de iubire și unitate: sărbătoare memorabilă la Drochia / GALERIE FOTO

Familia este locul unde începe viața și unde iubirea nu are sfârșit. Este spațiul în care învățăm primele lecții despre bunătate, respect, grijă și sprijin necondiționat. În sânul familiei descoperim puterea de a merge mai departe, bucuria lucrurilor simple și frumusețea momentelor petrecute împreună.

Indiferent de vremuri, familia rămâne cel mai de preț refugiu al sufletului, izvorul valorilor care ne formează ca oameni și temelia unei societăți unite și armonioase. De aceea, fiecare clipă petrecută alături de cei dragi devine o adevărată binecuvântare și o amintire de neuitat.

Sărbătorită anual pe 15 mai, Ziua Internațională a Familiei reprezintă un prilej de a evidenția importanța familiei și valorile care stau la baza unei societăți armonioase: dragostea, respectul, egalitatea și grija reciprocă.

Cu acest prilej, Primăria orașului Drochia a organizat, pe 16 mai, în Parcul Central din Drochia, o frumoasă sărbătoare dedicată familiilor din oraș. Evenimentul, realizat în parteneriat cu instituțiile de educație timpurie și Centrul de Creație al Copiilor, a transformat parcul într-un spațiu al bucuriei, al emoțiilor sincere și al momentelor petrecute împreună.

Startul sărbătorii a fost marcat de competițiile sportive „Starturi Vesele”, unde copiii, părinții și educatorii au demonstrat că familia înseamnă unitate, susținere și energie pozitivă.

Un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii, a adresat doamna Nina Cereteu, primara orașului Drochia, oferind diplome familiilor participante la competiții, managerilor și conducătorilor muzicali ai instituțiilor de educație timpurie.

Programul sărbătorii, moderat cu mult har de membrii HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Elena-Gabriela Știrbu și Vadim Sîncu, a continuat cu un concert emoționant, susținut de colectivele de la Centrul de Creație al Copiilor, directoare Tamara Cucuietu, care au vernisat și o expoziție impresionantă de lucrări hand made, dedicată sărbătorii.

Publicul s-a bucurat de recitalurile talentaților interpreți ai grupului vocal „Canto”, coordonat de Dana Berezovschi, ansamblului vocal „Vavis-Studio”, condus de Vasile Rusu, dar și de momentele coregrafice prezentate de ansamblurile de dansuri sportive „Steluțele”, coregraf Otilia Sîrbu și „Gaudeamus”, coregraf Lucia Enachii.

Aplauze deosebite au primit ansamblul folcloric „Altița”, conducător artistic Lucia Rotaru, corul Asociației Educative a Copiilor Ortodocși „Clopotnița” din satul Nicoreni, însoțiți de părintele Afanasie Bîrnaz, precum și tinerii interpreți Daniel Furtuna și Ionela Stîna. care au trezit admirația spectatorilor cu compoziții proprii, pline de sensibilitate și energie.

Seara a culminat cu recitalul susținut de Adrian Ursu și Orchestra „Dor”, care au adus multă emoție și voie bună celor prezenți. Un moment special al evenimentului a fost interpretarea, în premieră la Drochia, a piesei „Hora de la Drochia” de către Sandu și David Focșa. Pentru acest moment de suflet, au fost adresate mulțumiri speciale băștinașului Alexandru Focșa, pentru contribuția și dragostea purtată orașului Drochia.

Seara dedicată familiei s-a încheiat într-o atmosferă plină de lumină, emoție și recunoștință, lăsând în inimile tuturor bucuria de a fi împreună. Zâmbetele copiilor, îmbrățișările sincere și clipele împărtășite au demonstrat încă o dată că familia este cea mai mare comoară a vieții.

Fie ca iubirea, înțelegerea și respectul să rămână mereu puntea care unește generațiile, iar fiecare familie să păstreze vie căldura sufletească ce transformă o casă într-un adevărat cămin. Pentru că acolo unde este familie, este speranță, putere și fericire.

Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a unității și a valorilor autentice, lăsând în sufletele tuturor amintiri frumoase și clipe memorabile.

Delia DUMITRESCU

sursa foto: primăria Drochia