Astăzi este Paștele Cailor – ziua, când datornicii își pot onora obligațiunile față de „creditori”

Exact la 40 de zile după Paști, în joia din săptămâna a șasea de după Paști, se sărbătorește „Joia iepelor”, cunoscută în popor drept Paștele Cailor, ceea ce ar însemna ceva foarte îndepărtat ca timp, sau niciodată.

Cunoscătorii afirmă că, această expresie se pare că nu e de regăsit în alte spații culturale decât cel românesc. Zona sa de proveniență este Transilvania. O legendă spune că, atunci când Fecioara Maria îl năștea pe Isus, caii făceau mare gălăgie. Aceasta i-ar fi blestemat să fie animale mereu flamânde, cu excepția unei singure zile pe an: Paștele cailor.

Sărbatoarea este prilej pentru organizarea de târguri și pentru încheierea unor afaceri. De Paștele lor, caii nu sunt puși la căruță, iar în trecut, în unele zone, se faceau slujbe religioase pentru sănătatea animalelor. Așadar, acei care au zis că vor achita datoriile față de cineva doar la Paștele Cailor, ar fi bine s-o facă…