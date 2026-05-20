Curs valutar BNM pentru 20 mai 2026: euro în scădere

De către
OdN
-
0
26

Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb pentru marți, 20 mai 2026. Potrivit datelor afișate de BNM, euro și leul românesc înregistrează o scădere față de ziua precedentă, în timp ce dolarul american și hrivna ucraineană sunt în creștere.

Astfel, moneda unică europeană are un curs oficial de 20 lei și 12 bani, în scădere. Dolarul american este cotat la 17 lei și 31 de bani, marcând o apreciere.

Leul românesc a ajuns la valoarea de 3 lei și 84 de bani, în timp ce hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, în ușoară creștere.

Cursul oficial anunțat de Banca Națională a Moldovei este utilizat pentru tranzacțiile bancare, schimburile valutare și operațiunile economice efectuate pe parcursul zilei.

Evoluția principalelor valute influențează direct prețurile produselor importate, ratele creditelor și cheltuielile cetățenilor care efectuează plăți sau transferuri în valută străină.

Cursul oficial BNM pentru 20 mai 2026:

  • Euro – 20.1246 lei
  • Dolar american – 17.3174 lei
  • Leu românesc – 3.8481 lei
  • Hrivna ucraineană – 0.3921 lei

Articolul precedentHoroscop 20 mai 2026: Ziua deciziilor și a clarificărilor importante
Articolul următorBalul Vânătorilor revine la Soroca după câțiva ani de pauză: tradiția, natura și spiritul pădurii vă așteaptă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.