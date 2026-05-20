Curs valutar BNM pentru 20 mai 2026: euro în scădere

De către

Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb pentru marți, 20 mai 2026. Potrivit datelor afișate de BNM, euro și leul românesc înregistrează o scădere față de ziua precedentă, în timp ce dolarul american și hrivna ucraineană sunt în creștere.

Astfel, moneda unică europeană are un curs oficial de 20 lei și 12 bani, în scădere. Dolarul american este cotat la 17 lei și 31 de bani, marcând o apreciere.

Leul românesc a ajuns la valoarea de 3 lei și 84 de bani, în timp ce hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, în ușoară creștere.

Cursul oficial anunțat de Banca Națională a Moldovei este utilizat pentru tranzacțiile bancare, schimburile valutare și operațiunile economice efectuate pe parcursul zilei.

Evoluția principalelor valute influențează direct prețurile produselor importate, ratele creditelor și cheltuielile cetățenilor care efectuează plăți sau transferuri în valută străină.

Cursul oficial BNM pentru 20 mai 2026:

Euro – 20.1246 lei

Dolar american – 17.3174 lei

Leu românesc – 3.8481 lei

Hrivna ucraineană – 0.3921 lei