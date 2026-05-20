Balul Vânătorilor revine la Soroca după câțiva ani de pauză: tradiția, natura și spiritul pădurii vă așteaptă

După o pauză de câțiva ani, una dintre cele mai cunoscute tradiții dedicate comunității vânătorești revine la Soroca. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, în parteneriat cu Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova – Filiala Soroca, organizează pe 23 mai 2026 „Balul Vânătorilor 2026”, desfășurat sub genericul „Arta vânatului, sufletul codrului”.

Evenimentul va avea loc la Tabăra de odihnă „La Dumbrava” din Soroca, începând cu ora 11:00, și își propune să readucă în prim-plan tradițiile vânătorești, respectul față de natură și spiritul de comunitate.

Organizatorii spun că ediția din acest an are o semnificație aparte, deoarece coincide cu marcarea a 150 de ani de activitate ai Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Momentul este dedicat tradiției, protejării faunei și păstrării valorilor specifice comunității vânătorești.

„După câțiva ani de pauză, frumoasa tradiție a Balului Vânătorilor renaște din nou la Soroca, readucând împreună oamenii codrului, iubitorii naturii și păstrătorii valorilor autentice” spun organizatorii

Participanții vor avea parte de un program variat, care include careul și parada vânătorilor, un concert artistic, probe sportive, ospăț vânătoresc, onorarea vânătorilor și tradiționalul rug festiv.

Evenimentul își propune nu doar să promoveze tradițiile vânătorești, ci și să creeze un spațiu de întâlnire pentru oameni uniți de pasiunea pentru natură, obiceiuri și valorile comunității rurale.

Balul este organizat de Consiliul Raional Soroca, Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova – Filiala Soroca și Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să descopere atmosfera specifică a codrilor Moldovei, într-o zi dedicată tradiției, prieteniei și spiritului autentic.