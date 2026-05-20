Cinci calculatoare donate Bibliotecii Municipale din Soroca de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca va beneficia de cinci calculatoare noi, donate de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, România – Republica Moldova. Donația a fost oferită marți, 19 mai 2026, în cadrul unei întâlniri dintre conducerea municipiului Soroca și directorul executiv al instituției, Ion Apostu.
Noile echipamente urmează să fie instalate în sala de lectură a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, contribuind la îmbunătățirea accesului la tehnologie și la modernizarea serviciilor oferite cititorilor.
Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a apreciat sprijinul oferit de partenerii din România și a subliniat importanța investițiilor în educație și digitalizare.
„Primara Lilia Pilipețchi, a mulțumit oficialului pentru deschidere, pentru solidaritate și sprijin, care reprezintă o investiție directă în viitorul tinerilor soroceni și în modernizarea serviciilor publice. Într-o eră a digitalizării, accesul la tehnologie de calitate nu mai este un lux, ci o necesitate absolută pentru educație și dezvoltare.”
Reprezentanții administrației locale au evidențiat că parteneriatul dintre Primăria Soroca și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, România – Republica Moldova continuă să producă rezultate concrete pentru comunitate.
„Parteneriatul dintre Primăria Soroca și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, România- Republica Moldova se confirmă încă o dată, nu doar prin cuvinte, ci prin fapte concrete care schimbă în bine viața de zi cu zi a comunității de la Soroca.”
Autoritățile locale au transmis și un mesaj de mulțumire pentru susținerea constantă oferită proiectelor de dezvoltare și modernizare din municipiu.