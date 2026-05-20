Ploi și temperaturi mai scăzute, astăzi, la Soroca

Locuitorii municipiului și raionului Soroca vor avea parte astăzi de o zi instabilă din punct de vedere meteorologic, cu ploi în mai multe intervale ale zilei și temperaturi care nu vor depăși 21 de grade Celsius.

Dimineața începe cu vreme relativ caldă și cer variabil, însă spre mijlocul zilei condițiile meteo se schimbă rapid. Sunt prognozate averse și ploi torențiale, însoțite pe alocuri de precipitații mai intense. Temperaturile vor coborî treptat spre 18–19 grade Celsius, iar vântul va sufla moderat.

În a doua parte a zilei, ploile vor continua în mai multe zone ale raionului, iar cerul va rămâne predominant noros. Spre seară, precipitațiile se vor opri treptat, însă vremea va rămâne răcoroasă, cu temperaturi în jur de 16–17 grade Celsius.

Meteorologii recomandă cetățenilor să aibă la îndemână umbrele sau haine impermeabile, în special în timpul deplasărilor din timpul zilei, când sunt așteptate cele mai intense precipitații.