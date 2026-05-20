Primăria Soroca vrea preluarea Teatrului „Veniamin Apostol” în proprietatea municipiului

Posibila transmitere a clădirii și terenului Teatrului „Veniamin Apostol” din proprietatea Consiliului Raional Soroca în proprietatea Consiliului Municipal Soroca a fost discutată marți, 19 mai 2026, în cadrul consultărilor publice organizate de Primăria municipiului Soroca.

Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei și a avut pe ordinea de zi un singur subiect — solicitarea privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în gestiunea Consiliului Raional Soroca către municipalitate.

Potrivit proiectului de decizie, este vorba despre mai multe bunuri imobile amplasate pe străzile Independenței și Mihai Eminescu din municipiul Soroca, inclusiv construcția și terenul aferent Teatrului „Veniamin Apostol”.

Autoritățile locale susțin că toate propunerile formulate în cadrul consultărilor publice urmează să fie analizate în comisiile de specialitate, iar ulterior vor fi înaintate spre aprobare în cadrul ședinței Consiliului municipal Soroca programată pentru data de 9 iunie 2026.

Conform notei informative anexate proiectului de decizie, inițiativa a fost elaborată de Primăria municipiului Soroca, în baza prevederilor legislației privind administrația publică locală și proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. Documentul precizează că proiectul nu presupune cheltuieli din bugetul local.

Primăria municipiului Soroca anunță că proiectele de decizie și nota informativă pot fi consultate pe pagina oficială a instituției sau direct la sediul Primăriei, situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 5.

Subiectul transferului Teatrului „Veniamin Apostol” în proprietatea municipalității ar putea avea un impact important asupra modului de administrare și dezvoltare a instituției culturale, una dintre cele mai cunoscute din municipiul Soroca.