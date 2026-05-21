Kilogramele care contează în timp: vârsta la care te îngrași ar putea influența riscul de cancer, conform cercetătorilor

Bărbații și femeile par vulnerabili în momente diferite

Una dintre concluziile importante este că îngrășarea rapidă, indiferent de momentul vieții adulte, a fost asociată cu un risc crescut pentru mai multe tipuri de cancer. La bărbați, legăturile cele mai puternice au fost observate pentru cancerul hepatic și adenocarcinomul esofagian. La femei, creșterea în greutate a fost asociată mai ales cu un risc mai mare de cancer endometrial, în timp ce pentru ambele sexe au fost observate asocieri cu carcinomul renal și tumorile hipofizare.

La bărbați, riscul pare să fie mai puternic atunci când îngrășarea are loc înainte de 45 de ani, în special pentru cancerul de ficat și cel esofagian. Cercetătorii menționează posibile mecanisme precum inflamația cronică, rezistența la insulină și refluxul gastroesofagian, toate asociate anterior cu excesul ponderal și cu anumite tipuri de cancer.

În cazul femeilor, creșterea în greutate după 30 de ani pare să fie mai problematică pentru anumite forme de cancer, posibil din cauza schimbărilor hormonale care apar pe măsură ce organismul se apropie de mijlocul vieții. Pentru alte tipuri de cancer, precum cel pancreatic, greutatea de la 17 ani pare să fi avut o legătură mai clară cu riscul decât modificările ulterioare.

De ce contează traseul greutății, nu doar cifra de pe cântar

Studiul sugerează că obezitatea apărută devreme în viață poate avea efecte mai puternice deoarece organismul este expus mai mult timp la procese biologice asociate cu riscul oncologic. Cu alte cuvinte, nu este același lucru să ai obezitate de la 25 de ani sau să acumulezi greutate mai târziu, la 50 de ani. Durata expunerii poate conta la fel de mult ca excesul în sine.

Totuși, cercetarea trebuie citită cu prudență. Fiind un studiu observațional, nu poate demonstra direct că îngrășarea provoacă aceste tipuri de cancer. În plus, cercetătorii nu au putut ajusta complet analiza pentru factori importanți precum alimentația, nivelul de activitate fizică sau alte obiceiuri care pot influența riscul de boală.

Chiar și așa, concluzia generală rămâne relevantă pentru sănătatea publică. Prevenția nu ar trebui să se concentreze doar pe greutatea de la vârsta mijlocie, ci pe întregul parcurs al vieții adulte. Menținerea unei greutăți stabile și sănătoase încă din tinerețe ar putea fi mai importantă decât s-a crezut până acum.

Într-o perioadă în care obezitatea și cancerul sunt în creștere în multe țări, inclusiv în lumea occidentală, cercetătorii spun că strategiile de prevenție ar trebui adaptate mai atent în funcție de vârstă și sex. Studiul nu oferă un verdict individual pentru fiecare persoană, dar transmite un mesaj clar: greutatea nu este doar o fotografie de moment, ci o poveste biologică întinsă pe ani, iar momentul în care apar schimbările poate avea consecințe importante.