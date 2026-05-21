Radiațiile UV nu țin cont de anotimp: De ce protecția solară trebuie folosită în fiecare zi

Protecția solară nu ar trebui să fie un gest rezervat doar vacanțelor sau zilelor petrecute la plajă. Pielea este expusă zilnic la radiațiile UV, chiar și atunci când mergem la serviciu, conducem sau când ne plimbăm. Chiar și în zilele mohorâte de primăvară sau sub cerul acoperit al toamnei, pielea intră în contact cu radiațiile UV.

Pielea are rol de barieră și ne protejează constant de factorii din mediu. În același timp, ea poate reacționa atunci când este expusă repetat la soare, poluare, vânt, temperaturi extreme sau produse cosmetice nepotrivite, relatează Adevărul.

În cazul pielii sensibile, expunerea la soare și alți factori externi poate provoca mai ușor roșeață, usturime, uscăciune sau senzația de piele care ține. Neprotejată, pielea poate fi mai predispusă la arsuri solare, pete pigmentare, linii fine și semne de îmbătrânire prematură, de aceea SPF-ul ar trebui să facă parte din rutina zilnică.

Protecția solară nu ar trebui privită ca un pas ocazional, rezervat concediilor, ci ca o parte firească a rutinei de dimineață, la fel ca hidratarea sau curățarea tenului. În plus, este important să alegi un produs cu o textură cât mai plăcută, pe care să îl poți folosi constant, fără senzația de ten încărcat.

Ce înseamnă SPF 50+ și când poate fi util

SPF-ul arată nivelul de protecție oferit împotriva radiațiilor UV, cele asociate în principal cu arsurile solare. Tocmai de aceea, în perioadele cu expunere mai intensă, vara, în vacanțe, la mare, la munte sau în timpul activităților desfășurate în aer liber, poate fi utilă folosirea unui produs cu SPF 50+.

Un nivel ridicat de protecție poate fi potrivit și atunci când pielea este mai sensibilă, de exemplu după anumite proceduri dermatologice sau în perioadele în care folosești produse exfoliante ori tratamente care pot crește sensibilitatea la soare.

Totuși, un SPF ridicat nu înseamnă protecție completă pe tot parcursul zilei. Produsul trebuie aplicat în cantitate suficientă și reaplicat atunci când este nevoie, mai ales după transpirație, înot sau ștergerea pielii cu prosopul.

Beneficiile unei texturi fluide și rolul unui SPF dedicat

În cazul pielii sensibile și reactive, alegerea texturii este la fel de importantă ca valoarea SPF-ului. O cremă prea densă poate fi dificil de purtat pe parcursul zilei, în special vara, iar o formulă lipicioasă sau lucioasă poate descuraja aplicarea zilnică. Unele formule obișnuite pot ustura sau pot accentua roșeața, motiv pentru care zona feței are nevoie de o protecție eficientă, special formulată pentru a fi bine tolerată.

Un fluid SPF are avantajul unei texturi ușoare, care se întinde rapid și se integrează simplu în rutina de dimineață, fără să lase senzația de ten încărcat.

Cum aplici corect protecția solară

Protecția solară se aplică uniform pe toate zonele expuse, inclusiv urechi, linia părului, gât, decolteu și zona de sub bărbie. În rutina de dimineață, SPF-ul se folosește la finalul pașilor de îngrijire, înainte de machiaj.

Pentru ca protecția indicată pe ambalaj să fie eficientă, este importantă aplicarea unei cantități suficiente, iar produsul trebuie reaplicat dacă petreci mult timp afară, transpiri, înoți sau îți ștergi fața.

Atunci când alegi produse pentru pielea sensibilă, sursa de achiziție contează. Farmacia oferă acces la produse dermatocosmetice potrivite pentru nevoi specifice și la informații utile despre modul corect de folosire.