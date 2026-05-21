Tinerii din Soroca planifică noi activități pentru comunitate

Membrii Fondul pentru Tineri Soroca s-au reunit într-o nouă ședință de lucru, în cadrul căreia au stabilit organizarea unei seri de cinema dedicată tinerilor din comunitate. De asemenea, participanții au discutat aspecte organizatorice privind repartizarea și implicarea tinerilor în cadrul Școlii de Vară, un program care își propune să ofere oportunități de dezvoltare, socializare și învățare non-formală.

Prin implicare activă, colaborare și idei creative, tinerii continuă să contribuie la dezvoltarea comunității locale și la crearea unor activități relevante pentru semenii lor.

1 de 3