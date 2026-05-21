14 soroceni au fost premiați pentru contribuția la dezvoltarea culturii / GALERIE FOTO

14 soroceni au fost premiați pentru contribuția la dezvoltarea culturii

Profesioniști din biblioteci, muzică, teatru, dans, muzeografie și mass-media au fost distinși în cadrul celei de-a VI-a ediții a Galei Premiilor Consiliului Raional Soroca în domeniul Culturii, desfășurată pe 20 mai 2026, la Palatul de Cultură din municipiul Soroca.

Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul culturii și a reunit reprezentanți ai instituțiilor culturale, artiști și oameni care contribuie la promovarea patrimoniului cultural local. Gala a avut drept scop recunoașterea meritelor și aprecierea activității celor implicați în dezvoltarea vieții culturale din raion.

În cadrul ceremoniei, președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, a adresat un mesaj de felicitare și apreciere pentru activitatea lucrătorilor din domeniul culturii, evidențiind rolul acestora în promovarea tradițiilor și valorilor naționale.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a oferit „o oportunitate deosebită pentru a recunoaște și onora munca și eforturile celor care se dedică zilnic promovării culturii și tradițiilor”, dar și un prilej de celebrare a realizărilor înregistrate în acest sector.

În total, 14 personalități și colective artistice au fost premiate pentru contribuția lor la dezvoltarea și promovarea culturii în raionul Soroca.

Printre laureați se numără:
Tatiana Sochirca, bibliotecară din satul Dubna – premiul în domeniul biblioteconomiei și bibliografiei;
Dumitru Ungurean, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca – premiul pentru conservarea patrimoniului cultural și muzeografie;
Tamara Grițenco, regizor al teatrului-studio „Debut” de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” – premiul în domeniul artei teatrale;
Liubovi Rusnac – premiul în domeniul coregrafiei;
Pantemeimon Leca – premiul în domeniul muzicii aerofone;
Olga Avramioti – premiul în domeniul muzicii corale;
Mihaela Grecu și Sergiu Gînju – premii în domeniul muzicii populare;
Ana Spinei – premiul în domeniul muzicii ușoare;
Valentina Gâlca și Silvia Florea – premii în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
Liubovi Focșa – premiul în domeniul culturii organizaționale;
Andriana Muntean – premiul pentru proiecte investiționale în cultură;
Echipa de producție SORMEDIA – premiul pentru promovarea culturii în mass-media.

Atmosfera serii a fost completată de un recital artistic susținut de Formația „Millenium”, care a încheiat gala într-o atmosferă festivă. Evenimentul confirmă, încă o dată, rolul important pe care îl au oamenii de cultură în păstrarea identității locale și promovarea patrimoniului artistic al raionului Soroca.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

