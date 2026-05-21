14 soroceni au fost premiați pentru contribuția la dezvoltarea culturii / GALERIE FOTO

Profesioniști din biblioteci, muzică, teatru, dans, muzeografie și mass-media au fost distinși în cadrul celei de-a VI-a ediții a Galei Premiilor Consiliului Raional Soroca în domeniul Culturii, desfășurată pe 20 mai 2026, la Palatul de Cultură din municipiul Soroca.
Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul culturii și a reunit reprezentanți ai instituțiilor culturale, artiști și oameni care contribuie la promovarea patrimoniului cultural local. Gala a avut drept scop recunoașterea meritelor și aprecierea activității celor implicați în dezvoltarea vieții culturale din raion.
În cadrul ceremoniei, președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, a adresat un mesaj de felicitare și apreciere pentru activitatea lucrătorilor din domeniul culturii, evidențiind rolul acestora în promovarea tradițiilor și valorilor naționale.
Potrivit organizatorilor, evenimentul a oferit „o oportunitate deosebită pentru a recunoaște și onora munca și eforturile celor care se dedică zilnic promovării culturii și tradițiilor”, dar și un prilej de celebrare a realizărilor înregistrate în acest sector.
În total, 14 personalități și colective artistice au fost premiate pentru contribuția lor la dezvoltarea și promovarea culturii în raionul Soroca.
Printre laureați se numără:
Tatiana Sochirca, bibliotecară din satul Dubna – premiul în domeniul biblioteconomiei și bibliografiei;
Dumitru Ungurean, muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca – premiul pentru conservarea patrimoniului cultural și muzeografie;
Tamara Grițenco, regizor al teatrului-studio „Debut” de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” – premiul în domeniul artei teatrale;
Liubovi Rusnac – premiul în domeniul coregrafiei;
Pantemeimon Leca – premiul în domeniul muzicii aerofone;
Olga Avramioti – premiul în domeniul muzicii corale;
Mihaela Grecu și Sergiu Gînju – premii în domeniul muzicii populare;
Ana Spinei – premiul în domeniul muzicii ușoare;
Valentina Gâlca și Silvia Florea – premii în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
Liubovi Focșa – premiul în domeniul culturii organizaționale;
Andriana Muntean – premiul pentru proiecte investiționale în cultură;
Echipa de producție SORMEDIA – premiul pentru promovarea culturii în mass-media.
Atmosfera serii a fost completată de un recital artistic susținut de Formația „Millenium”, care a încheiat gala într-o atmosferă festivă. Evenimentul confirmă, încă o dată, rolul important pe care îl au oamenii de cultură în păstrarea identității locale și promovarea patrimoniului artistic al raionului Soroca.