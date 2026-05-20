Gala Premiilor în Domeniul Culturii aduce astăzi în prim-plan personalitățile care promovează valorile culturale

Paisprezece personalități marcante vor fi premiate astăzi în cadrul Galei Premiilor în Domeniul Culturii, eveniment dedicat recunoașterii contribuției valoroase la dezvoltarea și promovarea culturii. Organizatorii anunță că laureații vor primi trofeul galei pentru activitatea, talentul și implicarea lor în viața culturală, într-o seară dedicată excelenței și oamenilor care contribuie la păstrarea și promovarea valorilor culturale.

Atmosfera evenimentului va fi completată de un recital susținut de Formația „Millenium”, care va aduce pe scenă momente muzicale speciale pentru participanți. „Vă invităm să celebrăm împreună excelența, talentul și dedicația oamenilor de cultură!”, au transmis organizatorii.

Gala Premiilor în Domeniul Culturii își propune să aducă în atenția publicului personalitățile care, prin activitatea lor, contribuie la dezvoltarea vieții culturale și la promovarea patrimoniului artistic.