Elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca au învățat cum să fie în siguranță online / GALERIE FOTO

Siguranța copiilor în mediul online a fost tema unei activități desfășurate ieri la Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca. Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Orange Moldova, în cadrul campaniei naționale „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”.

Campania se desfășoară pe parcursul întregului an de studii în instituțiile de învățământ din țară și are drept scop prevenirea riscurilor din mediul online, dar și promovarea unui comportament responsabil în utilizarea tehnologiilor digitale.

1 de 7

În cadrul atelierului organizat la Soroca, elevii au discutat despre mai multe subiecte importante legate de securitatea online. Aceștia au aflat cum poate fi prevenit bullyingul cibernetic, cum își pot proteja datele personale și imaginea în mediul virtual, dar și care sunt pericolele distribuirii imaginilor intime.

Totodată, participanții au vorbit despre utilizarea sănătoasă și echilibrată a tehnologiilor și despre importanța comunicării cu adulții atunci când se confruntă cu situații de abuz sau pericol în mediul online.

Elevii au fost informați și despre serviciul „Telefonul Copilului 116 111”, unde pot fi raportate cazurile de abuz asupra copiilor și unde aceștia pot primi ajutor și sprijin specializat.

La finalul activității, elevii au participat la o acțiune de colectare a obiectelor electronice uzate. În schimbul acestora, participanții au primit cadouri oferite de Orange Moldova. Inițiativa a avut scopul de a promova responsabilitatea ecologică și protejarea mediului.