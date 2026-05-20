Întâlnire de suflet cu Radmila Popovici la Soroca / VIDEO

La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” a avut loc întâlnirea literară cu Radmila Popovici , desfășurată sub genericul „Radmila Popovici – vocea Rădăcinilor și a Luminii”, în cadrul Campaniei Naționale „Să citim împreună”, inițiată de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Participanții au descoperit universul literar al autoarei prin prezentarea volumului „Bunica Liuba, atoateștiutoarea”, o carte despre rădăcini, copilărie, familie și valorile transmise din generație în generație.

Întâlnirea, moderată de Larisa Prisacari, șef serviciu activitate metodologică, a devenit un dialog sincer despre memorie, identitate și importanța păstrării legăturii cu oamenii și locurile care ne formează. Un moment emoționant a fost oferit de elevii clasei a III-a de la IP Gimnaziul „Dmitrie Matcovschi”, care au recitat pe roluri povețele Bunicii Liuba, aducând în fața publicului frumusețea și înțelepciunea cuvintelor simple.

Atmosfera a fost completată de momente artistice speciale, printre care interpretarea melodiei „Lumânarea de pe masă”, pe versurile Radmilei Popovici, precum și cântecul „Fata mamei cea mai mică”, interpretat de Tamara Coșciug.