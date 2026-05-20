Elevii din Soroca, Drochia și Florești au participat la „Școala Securității 2026” / VIDEO

Elevi din Soroca, Drochia și Florești au participat astăzi la competiția sportivă „Școala Securității pentru copii, Împreună reducem riscurile”, ediția 2026, desfășurată pe stadionul municipal Soroca.

Evenimentul a început la ora 08:30 și a fost organizat de Direcția Situații Excepționale municipiul Soroca a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, cu suportul financiar al Consiliului Raional Soroca.

Competiția a avut un caracter instructiv și practic, oferindu-le elevilor posibilitatea să învețe cum să reacționeze corect în situații de risc și urgență. Participanții au trecut prin trei probe, atât individuale, cât și de echipă: „Echiparea”, „Ștafeta combinată” și „Desfășurarea de luptă”.

În cadrul activităților, tinerii au exersat mânuirea stingătorului de incendiu, acordarea primului ajutor medical și metodele de prevenire a situațiilor periculoase. Totodată, elevii au învățat cum trebuie să acționeze în cazul producerii unor incidente sau situații excepționale.

La etapa de lansare desfășurată la Soroca au participat trei echipe liceale. Municipiul Soroca a fost reprezentat de echipa „MATRIX” de la Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Rareș”. Din raionul Drochia a participat echipa „HAȘDEIENII” de la Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, iar din Florești a venit echipa „PYRO” de la Instituția Publică Liceul Teoretic „Miron Costin”.

La finalul competiției, locul I a fost obținut de echipa „MATRIX” de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca. Pe locul II s-a clasat echipa „HAȘDEIENII” din Drochia, iar locul III a revenit echipei „PYRO” din Florești.

Proiectul „Școala Securității” va continua în perioada 20-28 mai și în alte regiuni ale țării, inclusiv la Edineț, Bălți, Ungheni, Orhei, Cahul, Hâncești, Căușeni, UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău.

„Școala Securității, Împreună reducem riscurile” este un proiect organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul UNICEF în Moldova.