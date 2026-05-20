Ghenadie Mînăscurtă a fost condamnat într-un dosar de corupție: viceprimarul municipiului Soroca respinge acuzațiile

Viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, a fost condamnat de Judecătoria Soroca într-un dosar de corupție ce vizează presupusa favorizare a unor agenți economici în cadrul achizițiilor publice desfășurate de Primăria municipiului Soroca. Viceprimarul respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul de corupție în care a fost condamnat de prima instanță și anunță că va contesta hotărârea în instanțele superioare.

Sentința a fost pronunțată la data de 15 mai 2026, după examinarea unui dosar penal în care procurorii au susținut că viceprimarul ar fi acceptat și primit bani de la administratoarea unor companii care executau lucrări pentru Primăria Soroca. Pentru acumularea probelor, s-a decis instalarea aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video.

Potrivit documentului instanței, faptele investigate s-ar fi produs în mai multe episoade din anul 2024. Conform hotărârii, unul dintre episoade se referă la data de 17 iunie 2024, când viceprimarul ar fi primit o parte din suma de 5000 de lei transmisă de administratoarea companiilor unor companii, în contextul unor presupuse favorizări la atribuirea contractelor de achiziții publice.

Un alt episod menționat în sentință face referire la 18 iunie 2024. Potrivit instanței, administratoarea firmelor ar fi intrat în biroul viceprimarului cu o cutie de ceai și un plic cu bani, iar plicul ar fi fost ascuns sub cutia respectivă. În document se menționează că suma exactă nu a fost stabilită.

Judecătorii au descris și un al treilea episod, din 14 august 2024, când viceprimarul ar fi primit un portmoneu care ar fi conținut bani. În sentință se arată că obiectul ar fi fost transmis în contextul unor lucrări de amenajare și instalare a nisipierelor pe terenurile de joacă din municipiu.

În cadrul întâlnirii vizate, administratoarea discutând cu viceprimarul i-ar fi pus pe masa de lucru a acestuia o cutie în formă de inimă în care, potrivit celor menționate se conținea ceai și concomitent, ea a luat din geanta sa un plic de culoare albastră, cu mijloace financiare, în sumă nestabilită, pe care i l-a întins viceprimarului, „iar acesta, pentru a camufla acțiunea sa de primire a bunurilor ce nu i se cuvin, a luat de pe masa sa cutia cu

ceai transmisă recent și primind plicul de la ultima l-a pus sub cutia cu ceai menționând ”aista-i pachetu la ceai?”, se menționează în hotărâre.

Dosarul include și mai multe contracte ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor, printre care acorduri privind achiziția de stâlpi de iluminat, figurine decorative, lucrări de iluminat stradal, nisipiere și lucrări de reparație la stadionul municipal.

Instanța a analizat inclusiv înregistrări audio-video realizate în biroul viceprimarului, procese-verbale de percheziție, declarațiile martorilor și documente legate de achizițiile publice efectuate de Primăria municipiului Soroca.

Instanța a decis „pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 2 500 (două mii cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 125 000,00 (una sută douăzeci și cinci mii lei, 00 bani), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică pe un termen de 3 (trei) ani.”

În cadrul procesului, viceprimarul nu și-a recunoscut vina. Acesta a declarat că banii primiți ar reprezenta restituirea unor datorii personale și a susținut că relațiile cu agenții economici vizau exclusiv activitatea administrativă legală. Totodată, el a afirmat că deciziile privind achizițiile publice erau luate colectiv de grupul de lucru din cadrul Primăriei.

Într-o poziție oficială transmisă după pronunțarea sentinței, Ghenadie Mînăscurtă a respins acuzațiile și a anunțat că va ataca hotărârea în instanțele superioare. „Resping categoric sentința pronunțată la data de 15 mai 2026. Nu am comis nicio faptă de corupție, iar acest dosar este un act de intimidare bazat pe interpretarea speculativă a unor episoade banale din activitatea curentă, rupte intenționat din context pentru a exercita presiuni asupra mea.”

Viceprimarul susține că sentința ar fi bazată pe presupuneri și afirmă că principalul martor al acuzării ar fi declarat în instanță că a fost presat de oamenii legii.

„În primul rând, este inadmisibil ca un cetățean să fie condamnat în condițiile în care atât organul de urmărire penală, cât și instanța recunosc oficial în textul sentinței că operează cu sintagma „presupuse mijloace financiare în sumă nestabilită”. Justiția se face pe probe clare, nu pe presupuneri sau pe insinuări.”

De asemenea, viceprimarul afirmă că nu a favorizat niciun agent economic și că firmele vizate au obținut doar câteva contracte din totalul procedurilor organizate de Primărie. „Despre ce fel de favorizare poate fi vorba când deciziile de achiziții se luau colectiv de un grup de 7 oameni, iar firmele vizate au câștigat doar 7 sau 8 licitații dintr-un total de peste 240!? Cifrele oficiale exclud orice tratament preferențial.”

Ghenadie Mînăscurtă a anunțat că va contesta sentința și că este pregătit să meargă inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. „Hotărârea va fi atacată imediat cu apel. Îmi voi demonstra nevinovăția în instanțele ierarhic superioare și, dacă va fi necesar, voi merge până la CEDO, unde adevărul va fi stabilit pe baze strict juridice, iar legea va triumfa.”

Deocamdată Primăria Soroca nu a venit cu un comunicat oficial la acest subiect.

Constatările integrale ale instanței și hotărârea, pot fi accesate AICI.

