Viceprimarul de Soroca Ghenadie Mînăscurtă judecat pentru „deteriorarea dispozitivului de monitorizare electronică”

Recent judecătoria Soroca a examinat cererea de chemare în judecată înaintată de Inspectoratul Național de Probațiune împotriva lui Ghenadie Mînăscurtă, viceprimarul municipiului Soroca, privind recuperarea prejudiciului material. Cererea de chemare în judecată a fost admisă, iar instanța a hotărât că viceprimarul trebuie să achite suma de 726,00 lei cu titlu de prejudiciu material în legătură cu deteriorarea dispozitivului special de monitorizare electronică. Învinuitul nu este de acord cu argumentele instanței.

Alte 250 lei urmează să le plătească pentru taxă de timbru, iar 19 lei pentru cheltuielile aferente judecării. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Bălţi în termen de 30 zile.

L-am apelat pe viceprimar pentru a afla și poziția sa, dacă este sau nu de acord cu hotărârea instanței. Am primit de la avocatul său, Virgiliu Mînăscurtă, următorul răspuns, pe care-l publicăm integral.

„Prin prezentul comunicat vă informez că Clientul meu, Mînăscurtă Ghenadie, pe durata măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu, a respectat integral toate obligațiile impuse de instanță, inclusiv purtarea dispozitivului de monitorizare electronică. Dispozitivul utilizat a prezentat defecțiuni tehnice independente de comportamentul clientului meu, fapt confirmat prin actele de predare – primire a dispozitivului și actul emis de compania FPC „INFOEXPRES” SRL, ce a efectuat reparațiile dispozitivului de monitorizare electronică.

Din conținutul actului comunicat de Inspectoratul Național de Probațiune, act pe care și-au întemeiat pretențiile de încasare a sumei de 726,00 MDL pentru reparații, rezulta clar că reparațiile vizau componente interne (modul GPS, emițător, baterie), fără nici o mențiune privind o deteriorare cauzată de utilizator. Anume din aceste motive, a și fost refuzat de către clientul meu achitarea sumei pretinse.

Cu toate acestea, Inspectoratul Național de Probațiune, a solicitat încasarea sumei prin intermediul instanței de judecată, doar că în fața instanței, aceeași instituție a prezentat un alt act de efectuarea a reparațiilor, cu un conținut diferit, ce nu fusese anterior adus la cunoștința clientului meu și suplimentar a tăinuit actul de recepționare a dispozitivului de la clientul meu. Pe baza acestui document, instanța de fond a admis cererea de încasare a costurilor de reparație. Atragem atenția că Hotărârea nu este definitivă și urmează a fi contestată la Curtea de Apel. Prin urmare, orice afirmații publice privind „deteriorarea intenționată” a dispozitivului sau „obligația definitivă de plată” sunt premature și pot aduce atingere dreptului clientului meu la prezumția de nevinovăție și la reputație.

Clientul meu își rezervă dreptul de a întreprinde toate acțiunile legale necesare în cazul în care vor fi publicate informații eronate sau defăimătoare. Vă îndemn să tratați subiectul cu respectarea principiilor deontologice ale jurnalismului și a normelor privind protecția datelor cu caracter personal și a demnității umane.”

Amintim că la 4 septembrie 2024 viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă a fost reținut de CNA. Acesta nu a dorit să facă declarații pentru presă nici în momentul reținerii și nici ulterior referitor la acest caz, în schimb avocata acestuia ne-a declarat că atunci că dumnealui este nevinovat și că sunt doar acțiuni de rutină. „Dumnealui a fost reținut deoarece se prezumă că a discutat cu arhitectul-șef precum că ar trebui să acorde o consultație juridică pentru o societate căreia să i se elibereze un Certificat de Urbanism. A fost o glumă că pentru aceasta va primi ca mulțumire o plăcintă” ne-a relatat atunci avocata Veronica Pascal.

Ofițerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălţi au desfășurat percheziții în mai multe dosare pornite pe fapte de corupere activă, pasivă și trafic de influență. Reprezentanți ai autorităților locale din Soroca, dar și persoane fizice, inclusiv agenți economici, au fost cercetate de CNA în dosare de corupție ce vizează trucarea unor licitații publice. În urma acestora, 3 funcționari au fost reținuți. Este vorba despre arhitectul-şef al Primăriei mun. Soroca, viceprimarul mun. Soroca și secretarul Consiliului municipal.

Judecătoria Bălți a decis la 6 septembrie 2024 plasarea în arest la domiciliu, pentru 30 de zile, a viceprimarului municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă.