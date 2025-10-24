Marți, 21 octombrie curent, satul Sofia din raionul Drochia a trăit un moment de bucurie și împlinire, odată cu deschiderea oficială a zonei de odihnă „Eco Picnic” – un proiect de suflet, născut din dorința de a crea un loc frumos, curat și prietenos pentru toți locuitorii satului.

Noua zonă de agrement, situată în inima localității, este dotată cu foișor, grătar, tomberoane selective și teren de joacă pentru copii, devenind astfel un spațiu ideal pentru relaxare, întâlniri și activități în aer liber.

Proiectul a fost realizat cu muncă asiduă și mult drag de către familia Ion și Irina Chiprisean, în parteneriat cu: GAL „Valea Cuboltei”, cărui suntem recunoscători pentru finanțare și încredere, Primăria satului Sofia, pentru sprijinul constant, AO „Asociația Băștinașilor din Sofia”, pentru implicare și dedicare.

La eveniment au fost prezenți domnul Veaceslav Magaleas, primarul localității și președintele GAL „Valea Cuboltei”, precum și Oxana Tcaci, managerul GAL, care au adresat mesaje de felicitare și apreciere pentru inițiativă, subliniind importanța cooperării locale și a voluntariatului în dezvoltarea satului.

Inaugurarea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și plină de emoție. Voluntarii din localitate au fost felicitați pentru munca și devotamentul lor, iar copiii s-au bucurat din plin de noul teren de joacă, umplând spațiul cu râsete și voie bună.

După tăierea panglicii, participanții s-au adunat la un moment de socializare și gustare, unde s-au servit bucate tradiționale pregătite de membrii asociației și frigărui copți la grătarul procurat în cadrul proiectului. Totul a fost însoțit de zâmbete, povești și sentimentul frumos al unei comunități unite.

Cu multă emoție, organizatorii au împărtășit un gând simbolic:

„Omul, la orice vârstă s-ar afla – copil, adolescent, adult sau senior – pășind pragul foișorului, își amintește de copilărie. Foișorul este leagănul copilăriei.”



Evenimentul „Eco Picnic” a demonstrat că prin implicare, solidaritate și dragoste față de sat, se pot realiza lucruri minunate. Această inițiativă nu este doar o investiție în spațiul public, ci și o dovadă a puterii comunității de a transforma visurile în realitate.

Mulțumiri din inimă tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect – partenerilor, autorităților locale și, mai ales, locuitorilor voluntari care au pus suflet în fiecare pas al lucrărilor.

„Eco Picnic” devine, de astăzi, locul unde natura, familia și prietenia se întâlnesc – un simbol al grijii față de mediu și al bucuriei de a fi împreună.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)