Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 aprilie 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 20-26 aprilie 2026

Munca ce îți place cel mai mult să o faci este și cea care îți aduce o satisfacție extraordinară. Atunci când demersurile în împlinirea visurilor întâmpină dificultăți sau pierdici, încrederea în propriile abilități sau capacități este de fapt cea care te ghidează.

Horoscop săptămânal Taur: 20-26 aprilie 2026

Natura evenimentelor din această săptămână te va scoate destul de mult din zona de confort. Abilitatea de a te racorda mereu la imprevizibil este cea care te ajută să dai sens lucrurilor din viața ta. Nu rămâi ancorată în anumite emoții, ci alegi să le „dai drumul”.

Horoscop săptămânal Gemeni: 20-26 aprilie 2026

Anumite relații din viața ta nu sunt ceea ce ai tu nevoie. Acum privești cu mult mai multă asumare ceea ce se întâmplă în jurul tău și reușești să înțelegi care este sensul anumitor evenimente. Starea ta de spirit este una jovială și autentică deoarece ești conectată la propria persoană mai mult ca oricând.

Horoscop săptămânal Rac: 20-26 aprilie 2026

Atunci când îți dorești doar apreciere de la cei din jur, și comportamentul tău devine unul alunecos și exuberant. Este posibil ca acesta să fie un subiect de bârfă pentru multe persoane care nu reușesc să te înțeleagă. Maniera în care alegi să faci lucrurile nu este cea care ți se potrivește, dar nu îți dai voie să vezi asta.

Horoscop săptămânal Leu: 20-26 aprilie 2026

Nu este doar despre a menține relațiile cu cei din jur, ci și despre a înțelege de ce ai nevoie de aceste relații. Se întâmplă multe lucruri pe care nu le poți controla. Atunci când Saturn este mai plin de activitate în zodia ta, te simți automat mai atractivă, mai plină de viață, mai jovială.

Horoscop săptămânal Fecioară: 20-26 aprilie 2026

Nu te lași contrariată de cei din jur pentru că ai nevoie să crezi că deții mereu controlul. Natura ta defensivă te va face să acționezi fără niciun sens. Dacă cei din jur nu vor alege să vorbească cu tine despre asta, este posibil ca aceste situații să îți alimenteze comportamentul grandios pe care îl ai uneori.

Horoscop săptămânal Balanță: 20-26 aprilie 2026

Nu lași loc de compromisuri deoarece nu îți mai dorești compromisuri. Ai nevoie de relații autentice și de persoane pe care te poți baza cu adevărat. Este important să clarifici acest lucru. Atunci când Mercur se află în zodia ta, sarcina ta este să te afirmi sincer și cu încredere în propriile capacități.

Horoscop săptămânal Scorpion: 20-26 aprilie 2026

Dacă te simți cu adevărat în plus în anumite contexte sociale, vei intra într-o profundă introspecție care te va ajuta să afli răspunsuri interesante despre tine. Planeta de comunicare Mercur intră în semnul tău zodiacal chiar de la începutul săptămânii. Se anunță zile intense din punct de vedere emoțional.

Horoscop săptămânal Săgetător: 20-26 aprilie 2026

Indulgența astrelor în ceea ce te privește nu va putea trece neobservată. Te zbați pentru a menține o anumită conduită, chiar dacă știi că nimic din ceea ce trăiești nu este ceea ce ți se potrivește. Oare de ce este atât de important pentru tine să te încadrezi în anumite standarde?

Horoscop săptămânal Capricorn: 20-26 aprilie 2026

A sta deoparte în anumite relații presupune multă asumare și cunoaștere de sine. Deși susții că îți este ușor să faci asta, sunt multe situații limită în care te vei lăsa condusă de ceea ce simți. Săptămâna aceasta este despre conexiunea cu părți mai puțin cunoscute din sine.

Horoscop săptămânal Vărsător: 20-26 aprilie 2026

Ca la fiecare început de săptămână, așterni pe hârtie gânduri și emoții despre tot ceea ce ai în zilele ce au trecut. Privești mereu totul în perspectivă și speri întotdeauna că viața va fi cea care te va surprinde într-un mod plăcut.

Horoscop săptămânal Pești: 20-26 aprilie 2026

Investești mult în dezvoltarea personală deoarece acesta este unul din obiectivele propuse pentru perioada aceasta. Ai nevoie să îți testezi anumite limite pentru ca ele să nu mai aibă o forță atât de mare asupra ta. De multe ori, acțiunile tale sunt rezultatul gândurilor împrăștiate și fără logică.

SURSA: elle.ro