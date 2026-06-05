Centrul „Acasă” din Bădiceni devine mai eficient energetic și mai confortabil pentru beneficiari

De către
OdN
-
0
28

Lucrările de eficientizare energetică desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Vârstnice – Azilul „Acasă” din satul Bădiceni continuă conform planului, iar rezultatele încep să fie tot mai vizibile.

Clădirea instituției capătă treptat un aspect modern și îngrijit, în timp ce intervențiile realizate contribuie la creșterea eficienței energetice și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru beneficiari. Investițiile efectuate vor asigura un confort termic sporit pe parcursul întregului an și vor reduce consumul de energie, făcând instituția mai sustenabilă și mai prietenoasă cu mediul.

Reprezentanții proiectului menționează că fiecare etapă finalizată reprezintă un pas important spre crearea unui mediu mai sigur, mai cald și mai confortabil pentru persoanele vârstnice care beneficiază de serviciile centrului.

Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Condiții decente de trai prin eficientizarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Vârstnice / Azilul «Acasă» din Bădiceni”, implementat de AO Casa Speranțelor în parteneriat cu Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est.

Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al European Union in the Republic of Moldova, în cadrul inițiativei „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”, cofinanțată și implementată de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Fondul de Inovații Sociale din Moldova.

Prin aceste investiții, Centrul „Acasă” din Bădiceni se apropie de obiectivul său de a oferi beneficiarilor condiții de trai mai bune, într-un spațiu modern, eficient energetic și adaptat nevoilor persoanelor vârstnice.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentSorocenii Vitalie Damacan-jr și Ion Borș au astăzi amical cu rivalii din Bulgaria
Articolul următorPicnic de lectură la Grădinița „Steluța” – o călătorie în lumea poveștilor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.