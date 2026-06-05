Picnic de lectură la Grădinița „Steluța” – o călătorie în lumea poveștilor

De către
OdN
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Copiii de la Grădinița „Steluța” au participat cu mult entuziasm la activitatea națională de promovare a lecturii „Picnic de lectură”, desfășurată în cadrul unei inițiative lansate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, micii participanți din toate grupele și-au adus cărțile preferate și au descoperit împreună farmecul lecturii în aer liber. Așezați confortabil pe pături și înconjurați de colegi și educatori, copiii au ascultat povești captivante, au răsfoit cărți ilustrate și au împărtășit impresii despre personajele îndrăgite.

Activitatea a avut drept scop cultivarea dragostei pentru lectură încă din primii ani de viață, stimularea imaginației și dezvoltarea vocabularului. Prin astfel de inițiative, Grădinița „Steluța” promovează lectura ca o activitate plăcută și educativă, contribuind la formarea viitorilor cititori.

„Nimic nu se compară cu magia unei cărți citite împreună, într-un loc confortabil, alături de prieteni. Lectura rămâne cea mai frumoasă călătorie, indiferent de vremea de afară”, au transmis organizatorii activității.

Evenimentul a adus zâmbete, curiozitate și momente deosebite, demonstrând încă o dată că lectura poate transforma orice zi într-o adevărată aventură.


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OdN
OdN
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