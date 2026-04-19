Dosarul Vartic. Ministerul Sănătății a transmis raportul privind controlul la Spitalul Hâncești. Violeta Gășițoi: Avem încă multe întrebări

Ministerul Sănătății a transmis avocatelor raportul investigației efectuate la Spitalul Hâncești pe cazul internării Ludmilei Vartic, în noiembrie 2025, după o presupusă încercare de suicid. Violeta Gășițoi a mulțumit, într-un mesaj video, pentru transmiterea acestui document și pentru deschiderea instituțională manifestată, dar precizează că nota informativă de la Minister ridică multe semne de întrebare.

„Din analiza juridică preliminară a conținutului, constatăm că nota informativă ridică o serie de întrebări legitime care necesită clarificări suplimentare. În acest sens, am formulat și expediat o solicitare oficială suplimentară către Minister, în care am adresat întrebări punctuale ce derivă direct din constatările și omisiunile identificate în acest document. Subliniez că, în conformitate cu legislația în vigoare privind exercitarea profesiei de avocat, avem dreptul de a desfășura investigații proprii, independente de cele efectuate de autorități. Prin urmare, echipa noastră continuă, în paralel, colectarea și verificarea probelor relevante pentru stabilirea adevărului”, susține avocate.

Violeta Gășițoi precizează că o parte dintre datele consemnate în nota informativă de la Ministerul Sănătății coincid cu informațiile obținute de avocate „din surse directe și confirmate de martori”.

„Această convergență întărește necesitatea unei examinări aprofundate a tuturor circumstanțelor cauzei. În același timp, există și aspecte sensibile, rezultate din investigațiile noastre, pe care, la această etapă, nu le putem face publice, pentru a nu compromite demersurile în curs. Problema reală nu este doar ce conține această notă informativă, ci și ceea ce lipsește sau este tratat superficial. Iar aceste lacune generează suspiciuni rezonabile care trebuie clarificate în mod transparent și complet”.

”Scopul nostru este clar și ferm: verificarea integrală a modului în care a fost realizată investigația și stabilirea dacă toate datele relevante au fost incluse, analizate și reflectate corect. Vom continua să utilizăm toate mijloacele legale disponibile pentru a asigura aflarea adevărului și respectarea drepturilor persoanelor implicate”, mai spune avocata Violeta Gășițoi.

Amintim că pe rețelel sociale au apărut informații despre internarea Ludmilei Vartic la 5 noiembrie 2025 la Spitalul Raional Hâncești după o presupusă tentativă de suicid. Cazul nu a fost comunicat Poliției, la cererea lui soțului femeii, Dumitru Vartic, la acel momen vicepreședinte al raionului Hâncești. Insttuția inițial a negat acest caz, după care a recunoscut. La martie medicul șef al Spitalului Hâncești și-a dat demisia. Pe rețelele sociale a circulat și informația că Ludmila Vartic ar mai fi fost internată odată în spital, fiind foarte tare bătută. Nici acest caz nu a fost confirmat de instituție. Avocatele surorii și mamei Ludmilei au făcut demersuri pentru deshumarea cadavrului, cerere acceptată de autorități. Mai mulți angajați ai spitalului care au comunicat inițial detalii despre internările Ludmilei Vartic ulterior nu au mai vrtu să vorbească. Avocata Gabriela Kornaker a spus recent că s-ar încerca presiuni asupra unor martori și persoane care dețin informații.